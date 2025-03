Vente OM : Un dirigeant formidable aux commandes, dossier bouclé ?

Au milieu des rumeurs d’une Vente OM, l’image de Frank McCourt, président du club phocéen depuis 2016, reste discrète. Pourtant, selon plusieurs témoignages à Marseille, son investissement et son amour du football pourraient bien justifier sa présence à la tête du club pour encore plusieurs années.

Vente OM : Un dossier dont l’issue est encore incertaine

Frank McCourt, homme d’affaires américain, est rarement sous les projecteurs. À Marseille, son nom est souvent évoqué, mais son visage est rarement vu par les supporters. Si certains se demandent pourquoi cet investisseur a racheté l’OM, d’autres estiment que son engagement envers le football n’est pas à sous-estimer. Jacques-Henri Eyraud, ancien président du club, est venu défendre son ancien patron en des termes forts :

« Il aime le foot, il le connaît, il a des enfants qui connaissent le foot. C’est un vrai amoureux du sport et du foot. […] Quelque part, ça veut dire quelque chose », a-t-il déclaré pour Carré sur YouTube. Ces propos mettent en lumière un aspect souvent ignoré : McCourt, malgré sa discrétion, possède une véritable passion pour le football. Frank McCourt est arrivé à la tête du club avec des promesses de renouveau.

Bien qu’il n’ait pas encore marqué l’histoire du club comme certains présidents emblématiques de l’Olympique de Marseille, il a contribué à la relance de l’équipe avec des investissements importants. Jacques-Henri Eyraud va encore plus loin en soulignant que de nombreux autres présidents aimeraient avoir un propriétaire comme lui : « Si vous saviez le nombre de présidents de club qui me disent : ‘Qu’est-ce qu’on aimerait avoir un propriétaire comme Frank McCourt’. Je pense que c’est quelqu’un de formidable qui a relancé ce club et qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance pour son travail, son investissement et sa contribution ».

Des déclarations révélatrices de ce que la manière de gérer de McCourt est appréciée dans le monde du football français, même si certains se montrent critiques envers ses choix à la tête du club. Ce qui a longtemps suscité de rumeurs d’une éventuelle Vente OM depuis plusieurs années. Pourtant, le dirigeant américain ne semble pas prêt à céder son club. En 2026, cela fera 10 ans que Frank McCourt a racheté l’Olympique de Marseille.

Une décennie marquée par des investissements en transferts et un retour aux premières places pour le club, même si les grandes promesses de grandeur n’ont pas encore été entièrement réalisées. Toutefois, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et la montée en puissance de l’équipe, McCourt semble bien déterminé à poursuivre son aventure à Marseille.

Ce long parcours pourrait bien se poursuivre si le club continue sur la voie de la réussite et que l’Américain continue à investir dans le projet. La vente de l’OM semble donc éloignée, et Frank McCourt pourrait bien être là pour longtemps.