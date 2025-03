ASSE : 124 jours de blessure, Horneland dans l’impasse !

L’ASSE traverse une période particulièrement difficile en raison d’une série de blessures qui handicape l’équipe de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Alors que l’entraîneur Eirik Horneland lutte pour le maintien, ces absences récurrentes compliquent encore davantage ses plans.

ASSE : Des absences qui plombent l’effectif de Saint-Etienne

L’effectif de l’ASSE est régulièrement amoindri, et ce, depuis le début de l’exercice 2024-2025. Parmi les 25 joueurs ayant disputé au moins 90 minutes cette saison, seuls onze n’ont jamais été blessés ni absents pour cause de maladie. Des joueurs clés comme Aïmen Moueffek et Anthony Briançon, qui a déjà manqué 15 matchs, sont actuellement indisponibles. Cela a de lourdes conséquences sur la cohésion de l’équipe et l’organisation du jeu.

Horneland, qui se bat pour sauver le club de la relégation, se trouve ainsi privé de plusieurs atouts majeurs à des moments cruciaux de la saison. Les chiffres relatifs aux absences sont particulièrement inquiétants. En tout, ce sont pas moins de 124 journées manquées par les joueurs de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Des joueurs comme Wadji, Ben Old, Maçon, Briançon et Appiah ont été les plus touchés par cette vague de blessures, forçant l’équipe à s’adapter constamment.

Seuls deux éléments, le gardien Gautier Larsonneur et le défenseur central Dylan Batubinsika, semblent avoir été relativement épargnés. Ce constat met en lumière les difficultés auxquelles Horneland doit faire face, entre la gestion des absences et l’obligation de maintenir l’équipe compétitive en Ligue 1. Cette hécatombe de blessures soulève des questions sur la préparation physique des joueurs et la gestion de l’effectif au sein du club.

Les multiples absences révèlent un manque de profondeur dans le groupe, rendant l’ASSE vulnérable face aux défis du championnat. Le club doit rapidement trouver des solutions pour minimiser les blessures et garantir une meilleure gestion de son effectif, notamment en renforçant la préparation physique des joueurs. Alors que l’ASSE se prépare à affronter des équipes redoutables comme le PSG, la mission maintien devient chaque jour un peu plus compliquée.

Sans solution efficace pour remédier aux blessures récurrentes, Horneland risque de se retrouver dans une impasse, avec une équipe constamment affaiblie. Le club devra impérativement trouver des solutions durables pour assurer sa survie en Ligue 1 et retrouver une stabilité nécessaire pour aborder la fin de saison dans de meilleures conditions.