Mercato FC Nantes : Un gros départ déjà acté pour l’été !

Après sept saisons au FC Nantes, le défenseur central Nicolas Pallois va quitter le club à la fin de la saison. Les dirigeants du FCN auraient décidé de ne pas prolonger son contrat.

Le défenseur central Nicolas Pallois passe ses derniers mois au FC Nantes. À 37 ans, le joueur reste un élément clé de la défense nantaise sous la direction d’Antoine Kombouaré. Souvent critiqué, mais également reconnu pour sa régularité et son leadership, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est imposé comme un véritable capitaine dans le vestiaire.

Depuis son arrivée à Nantes en 2017, Nicolas Pallois a déjà disputé 235 matchs sous le maillot jaune et vert. Son contrat expire en juin prochain, et le FC Nantes aurait décidé de ne pas lui offrir de nouveau bail, même si Antoine Kombouaré venait à rester en poste. Sauf revirement de situation, le défenseur central ne se verra pas proposer une prolongation de bail et quittera le FC Nantes à la fin de la saison, selon les informations de Live foot.

Le départ de Nicolas Pallois de Nantes ne signifie pas nécessairement la fin de sa carrière. À 38 ans, qu’il atteindra en septembre, il pourrait envisager un dernier défi en Ligue 1 ou en Ligue 2 avant de prendre sa retraite. Pour le moment, le défenseur se concentre sur la fin de saison avec le FC Nantes. Nicolas Pallois va aider le FCN à se maintenir en Ligue 1 à la fin de cette campagne. Les Canaris se battent pendant ce sprint final pour atteindre cet objectif.