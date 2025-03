OL : Déficit abyssal à l’Olympique Lyonnais, la relégation plane

L’OL est toujours dans le rouge au niveau de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2024. Le club rhodanien va devoir trouver de l’argent frais pour renflouer ses caisses avant son prochain passage devant la DNCG qui lui a déjà infligé des sanctions en novembre dernier.

L’OL sous surveillance de la DNCG

L’OL est sous la surveillance de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis le 15 novembre 2024. Ayant investi massivement dans le recrutement, le club de John Textor s’est retrouvé avec un déficit financier estimé à près de 200 millions d’euros. De ce fait, le club a été interdit de recrutement et sommé d’encadrer sa masse salariale.

De plus, l’Olympique Lyonnais est menacé d’une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive 2024-2025. Plus précisément, si John Textor ne parvient pas à équilibrer les finances du club, l’OL sera rétrogradé administrativement en Ligue 2.

OL : Un déficit opérationnel de 117 M€, le gouffre financier s’aggrave !

À deux mois de la fin de la saison, les signaux sont alarmants pour le club de l’homme d’affaires américain. D’après le rapport financier du Conseil d’administration d’Eagle Football Group, les comptes lyonnais sont toujours dans le rouge.

Le déficit opérationnel aurait atteint les 90 millions d’euros, soit presque le triple par rapport au bilan arrêté en décembre 2023, qui était de 32,6 millions d’euros. Les charges de personnel ont également augmenté de 14,7 millions d’euros au premier trimestre.

Concernant le résultat net de l’exercice, incluant la charge financière de la dette, il s’élève à moins 117 millions d’euros, contre moins 60,6 millions d’euros un an plus tôt ! D’après les explications d’Eagle Football dans son communiqué, ce bilan est « impacté par une activité de trading de joueurs en retrait sur les six premiers mois de l’exercice et par les évolutions de périmètre liées aux cessions d’actifs intervenues lors de l’exercice précédent (OL féminin, OL Vallée Arena, OL Reign) ».

Olympique Lyonnais : La menace de la DNCG de plus en plus pesante !

La menace de la DNCG sur l’équipe de John Textor est donc de plus en plus pesante ! C’est d’ailleurs en tenant compte de ce rapport financier toujours inquiétant que le gendarme financier de la Ligue avait exigé des garanties financières de l’Olympique Lyonnais dès cet hiver.

Selon le site spécialisé Olympique et Lyonnais, la DNCG avait demandé à John Textor d’injecter 175 millions d’euros de fonds propres dans les caisses, afin d’écarter la menace de rétrogradation.