ASSE : Que devient Romeyer, ex-copropriétaire de Saint-Etienne ?

Ancien copropriétaire de l’ASSE, Roland Romeyer a pris sa retraite en juin dernier, à la suite de la vente du club au groupe canadien Kilmer. Que devient l’ex-président du directoire du club stéphanois neuf mois après son départ officiel ?

L’après-ASSE de Romeyer : des regrets, un infarctus et un amour indéfectible

Roland Romeyer (79 ans) et Bernard Caïazzo (71 ans), propriétaires de l’ASSE de 2006 à 2024, ont officiellement cédé le club stéphanois à Larry Tanenbaum (79 ans), patron de Kilmer Group, le 3 juin 2024. Le milliardaire canadien a ensuite confié l’AS Saint-Etienne à son bras droit, Ivan Gazidis, président de Kilmer Sports Ventures (KSV), filiale du groupe canadien.

Retraité depuis bientôt dix mois, Roland Romeyer a du mal à couper totalement les ponts avec l’ASSE, qu’il a géré quotidiennement pendant près de deux décennies, selon les révélations du quotidien Le Parisien.

« Romeyer ne souhaite pas s’exprimer publiquement. Il n’a pas envie, au fond, de s’épancher sur une situation qui le mine […]. Au fond de lui, il n’est pas heureux d’avoir lâché les rênes du club, même s’il sait que c’était inéluctable, qu’il n’avait plus ni les moyens ni l’énergie de s’accrocher. Mais, désormais débarrassé des insultes des ultras et des moqueries sur les réseaux sociaux, il se redécouvre aimé par les supporters. Et cela suffit à faire battre son cœur », a rapporté le média francilien, annonçant la présence du dirigeant à Geoffroy-Guichard lors du match contre le PSG samedi (19h).

En marge de ces informations, Roland Romeyer a confié au média qu’il est « passé tout près de la mort » quelques semaines après la cession de l’AS Saint-Etienne. Il a été victime d’un infarctus, secoué par le stress de la séparation d’avec son club de cœur.

Selon les informations de la source, l’ancien associé de Bernard Caïazzo a été opéré par sa fille Cécile, cardiologue. Il est désormais sur pied, même s’il n’arrive toujours « pas à couper le cordon » avec l’ASSE, comme le souligne le journal.