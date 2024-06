Vente ASSE : Bernard Caïazzo évoque les chiffres du deal

À combien l’ASSE a-t-elle été vendue au groupe Kilmer Sports ? Bernard Caïazzo a finalement lâché la réponse, trois jours après l’officialisation de la vente.

Caïazzo et Romeyer laissent l’ASSE en Ligue 1 avant leur départ

Bernard Caïazzo et son associé d’alors, Roland Romeyer, ont vendu l’ASSE au groupe Kilmer Sports, le lundi 3 juin 2024, soit il y a trois jours. Le communiqué officiel de la cession du club stéphanois a été publié par les nouveaux propriétaires, juste le lendemain de la montée de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio en Ligue 1. Il faut toutefois souligner que les négociations exclusives, annoncées officiellement le lundi 13 mai 2024, entre les vendeurs et l’acquéreur, étaient déjà bouclées.

Mais les parties ont attendu le dernier match des barrages entre l’ASSE et le FC Metz, pour officialiser la vente de l’AS Saint-Etienne. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer partent de l’ASSE, après 20 ans aux commandes du club. Néanmoins, ils peuvent être fiers de l’avoir laissé dans l’élite avant leur départ.

L’ASSE vendue au prix d’un club de Ligue 2 !

Les deux dirigeants français ont insisté sur le profil du nouveau propriétaire Larry Tanenbaum et l’expérience de ses hommes de main : Ivan Gazidis (président de Kilmer Sports et désormais de l’ASSE), Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld (vice-présidents exécutifs en charge du football). Cependant, ils n’ont pas laissé filtrer le prix auquel ils ont vendu le club.

Interrogé par L’Equipe sur le montant rapporté par la vente, Bernard Caïazzo n’a pas donné de chiffres. Il est plutôt resté flou. « On a vendu au prix d’un club de Ligue 2 », a-t-il glissé, tout en précisant : « avec des bonus, en fonction des résultats, comme une qualification en Coupe d’Europe, même dans cinq ans ».

L’ASSE a pourtant validé son retour en Ligue 1, avant l’annonce officielle de la transaction ! De plus, le quotidien sportif avait indiqué que deux prix avaient été arrêtés. L’un, en cas de montée en Ligue 1 et l’autre, si le club reste en Ligue 2. Il est donc surprenant que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo aient cédé l’AS Saint-Etienne à Kilmer Sports, au prix d’un club de Ligue 2.