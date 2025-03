OM : Une frayeur évitée de justesse avec Bennacer !

L’OM a bien failli devoir se passer d’Ismaël Bennacer plus longtemps. Après avoir manqué le Clasico contre le PSG, le milieu de terrain algérien a profité de la trêve pour se remettre en condition. Une bonne nouvelle confirmée par Roberto De Zerbi, qui se montre toutefois prudent quant à son retour.

OM : Bennacer, un retour attendu face à Reims mais avec prudence

Ismaël Bennacer n’a pas rejoint la sélection algérienne pendant la trêve internationale, et a préféré rester à Marseille pour récupérer. Une décision qui semble porter ses fruits, puisqu’il sera disponible pour le match face à Reims ce samedi. Lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Roberto De Zerbi a confirmé cette information tout en nuançant son enthousiasme.

« Je pense que la trêve est arrivée au bon moment, surtout pour les blessés. Ils ont eu la possibilité de récupérer, pas tous. Bennacer et Murillo sont disponibles, mais je ne veux pas prendre de risque, on verra », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Si la présence de du joueur prêté par le Milan AC est rassurante, l’entraîneur de l’OM reste vigilant.

Ayant déjà perdu Pierre-Emile Hojbjerg pour ce déplacement à Reims, il sait qu’il ne peut pas se permettre une rechute du milieu algérien. « Il faut que je fasse aussi attention avec Bennacer, je n’ai pas envie de le reperdre. C’est un joueur qui est déterminant pour nous», a-t-il insisté. Cette gestion minutieuse des blessures est essentielle pour l’OM, qui enchaîne les matchs à haute intensité, avec un sprint final déterminant.

De Zerbi en est conscient et surveille la charge de travail de ses joueurs. « Bennacer est arrivé en janvier et n’avait pas joué les premiers mois de la saison. On fait attention à la charge de travail, la charge mentale, la récupération », a-t-il précisé.

L’OM joue la carte de la prudence

Outre l’international algérien, d’autres joueurs sont dans une situation similaire. Amine Gouiri, par exemple, a enchaîné deux rencontres avec l’Algérie, ce qui pousse De Zerbi à la prudence. « Gouiri a joué 90 et 73 minutes avec l’Algérie, je ne veux pas non plus le perdre », a-t-il martelé. L’OM aborde donc ce déplacement à Reims avec un effectif amoindri mais tout de même renforcé par le retour de Bennacer.