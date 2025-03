PSG : Al-Khelaïfi, ce changement radical apporté au Paris SG

Depuis son arrivée à la tête du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a transformé le club dans tous les aspects, et ce, bien au-delà des performances sportives. Loin d’être seulement une question de résultats sur le terrain, son mandat se distingue par un changement radical dans la manière dont le Paris SG accueille ses invités, un domaine où il a totalement redéfini les standards.

PSG : L’accueil au Parc des Princes, un changement de culture

Avant l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG n’était pas forcément connu pour son hospitalité. Bernard Caïazzo, ancien co-président de l’ASSE, se souvient d’une époque où l’accueil réservé aux équipes adverses au Parc des Princes était loin d’être chaleureux. « Quand on allait jouer au Parc des Princes, il te recevait comme un chien », a-t-il confié dans une interview pour Foot Mercato. Ces paroles illustrent bien l’ambiance glaciale qui régnait à l’époque sous l’ancienne direction du club, où les relations étaient souvent tendues et peu accueillantes.

Al-Khelaïfi : le président qui change tout au Paris SG

L’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi en 2011 a marqué un tournant décisif pour le PSG. En plus de propulser le club au sommet du football français et européen, il a apporté une véritable révolution dans l’accueil des équipes adverses. Sous sa direction, le PSG est devenu un modèle d’hospitalité. Bernard Caïazzo ne tarit pas d’éloges sur le président actuel : « Celui qui reçoit le mieux de tous les clubs, c’est Nasser et tout le monde le dira », a-t-il confié.

Ce changement est notamment visible au Carré VIP du Parc des Princes, où l’accueil a considérablement évolué, donnant un nouveau visage au PSG, plus ouvert et plus accueillant. Mais au-delà de son rôle d’hôte, Nasser Al-Khelaïfi se distingue aussi par sa personnalité de compétiteur. Toujours animé par une forte volonté de succès, il s’investit dans chaque aspect du club pour en faire une référence, tant sur le plan sportif que dans la gestion des relations extérieures.

Caïazzo remarque que « Nasser son défaut, c’est qu’il est un compétiteur, il veut absolument réussir ». Cette quête de réussite est ce qui fait de lui un président déterminé, à la fois dans ses ambitions sportives et dans sa mission de rendre le PSG encore plus prestigieux. Al-Khelaïfi a réussi à redonner une toute nouvelle dimension au Paris SG, en transformant l’image du club, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, notamment en offrant un accueil digne des plus grands clubs européens.

