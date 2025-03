Derby LOSC vs RC Lens : Des interpellations en série !

Après de nouveaux affrontements lors du derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, annonce des mesures strictes pour endiguer ce fléau.

LOSC vs Lens : Plusieurs supporters arrêtés

Des affrontements entre supporters et forces de l’ordre ont éclaté aux abords du stade après la rencontre entre le LOSC et le RC Lens (1-0) dimanche soir. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation d’une vingtaine d’individus. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi sur le réseau X et a pointé du doigt la responsabilité des clubs et des élus qui, selon lui, tolèrent ces comportements.

Lire aussi : LOSC-RC Lens : Coup dur de dernière minute pour Will Still !

À voir ASSE – PSG : Luis Campos, les raisons de son absence connues

« Ce soir encore, les forces de l’ordre font face à des supporters violents lors du match Lens-Lille. Il a déjà été procédé à une vingtaine d’interpellations. Les CRS ont subi des violences inacceptables qui entachent, comme quasiment chaque week-end, l’image du football. Ceux qui, y compris parmi les élus ou les dirigeants de club, font preuve de complaisance envers les auteurs de violences, sont en partie responsables de cette situation », a-t-il écrit sur son compte X.

Lire aussi : RC Lens : Un exploit inédit en vue face au LOSC !

Face à la recrudescence des affrontements entre supporters, le gouvernement a décidé de prendre des mesures radicales. Le ministère de l’Intérieur a annoncé la saisie de la commission nationale consultative de prévention lors des manifestations sportives afin d’engager des procédures de dissolution à l’encontre des groupes de supporters impliqués dans ces incidents.