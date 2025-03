ASSE Mercato : Un départ important confirmé à Saint-Etienne

Annoncé la semaine dernière, un départ important de l’ASSE est désormais confirmé. Dans l’attente du communiqué officiel du club, le concerné a fait ses adieux au club stéphanois qu’il quitte après 14 ans de service.

Mercato : Razik Nedder fait ses adieux à l’ASSE

Razik Nedder quitte l’ASSE pour rejoindre la sélection U20 d’Algérie, comme annoncé la semaine dernière. Son dernier match en tant qu’entraîneur de la réserve du club stéphanois s’est déroulé face au Toulouse FC, ce lundi 31 mars, lors du Challenge des Espoirs. Son équipe a perdu (2-1) et a ainsi été éliminée en quarts de finale de la compétition.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un premier transfert validé à une condition !

À voir Derby LOSC vs RC Lens : Des interpellations en série !

À l’issue de la rencontre, le technicien de l’AS saint-Etienne a fait ses adieux au club où il a passé 14 années. « Pour mon dernier match, j’ai eu droit à une superbe rencontre de football. Je profite de ce moment pour remercier les sites qui suivent la formation pour leur soutien et leur bienveillance envers le centre de formation. Ce fut un plaisir de collaborer pendant ces 14 saisons. La formation est l’ADN de notre club et vous en faites partie », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Pour rappel, Razik Nedder était l’entraîneur de l’équipe B de l’ASSE depuis juillet 2019. Il a dirigé 125 matchs sur le banc de la réserve en National 2 puis en National 3.