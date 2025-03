Mercato ASSE : Un entraîneur émérite quitte l’AS Saint-Etienne

Razik Nedder, entraîneur de la réserve de l’ASSE, va quitter le club stéphanois. Il vient d’être nommé à la Fédération Algérienne de Football (FAF) en tant que sélectionneur des U20 algériens. Il lui restait trois mois de contrat à Saint-Étienne.

Razik Nedder, le magicien de l’ASSE, nommé sélectionneur en Algérie !

Alors que son contrat avec l’ASSE prend fin le 30 juin 2025, Razik Nedder a été officiellement nommé à la tête de la sélection des U20 en Algérie. La Fédération Algérienne de Football (FAF) a officialisé la nomination du technicien de 38 ans dans un communiqué officiel.

Le nouveau sélectionneur est confronté à une urgence, car les U20 ont des échéances internationales importantes, notamment les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026, dont les préparatifs débutent dès le mois d’avril.

À voir OM : Le ton monte, Mason Greenwood en sursis à Marseille !

Lisez aussi : ASSE : Vers un record d’affluence à Geoffroy-Guichard face au PSG

Cette nomination soulève une question : Razik Nedder quittera-t-il l’ASSE immédiatement ou ira-t-il au bout de son contrat avant de rejoindre l’équipe des jeunes Fennecs ? 🚨 OFFICIEL : La FAF vient de nommer deux entraîneurs pour les catégorie jeunes ! 👦



▫️ Amine Ghimouz pour les U17 🇩🇿

▫️ Nedder Razik pour les U20 🇩🇿



🔘 Amine Ghimouz dispose une licence PRO UEFA 🇪🇺



🔘 Nedder Razik a entraîné différentes catégories de jeunes à saint Étienne 🇫🇷 pic.twitter.com/mrbANSzgdE— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 25, 2025

Razik Nedder, un départ qui va laisser un vide immense à l’AS Saint-Etienne !

Arrivé au club ligérien en 2011, l’entraîneur natif de Saint-Étienne a passé 14 saisons au service de la formation des Verts. Il a d’abord dirigé les U12 pendant deux ans, puis les U13 durant trois saisons, tout en étant adjoint en U19 Nationaux. Après avoir obtenu son Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) en 2014, puis son Diplôme d’Etat Supérieur (DES) deux ans plus tard, il a été promu entraîneur du groupe U16 de l’ASSE en 2016.

Razik Nedder a ensuite dirigé les U17 Nationaux en 2017-2018, notamment la génération 2001. Cette catégorie a rapidement progressé pour atteindre les U19 Nationaux. C’est avec cette génération que l’entraîneur français a remporté la Coupe Gambardella en avril 2019.

Lisez aussi : ASSE : Dissolution des supporters, un ancien ministre s’oppose

À voir Mercato FC Nantes : Une nouvelle pépite débarque au FCN !

Entraîneur principal de la réserve de l’ASSE depuis lors, Razik Nedder a révélé plusieurs jeunes talents issus du centre de formation du club ligérien, dont Wesley Fofana et William Saliba, qui évoluent respectivement à Chelsea et à Arsenal. Sa nomination en Algérie récompense ses qualités de formateur reconnu dans le Forez et en France.