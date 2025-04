OL Mercato : 4 transferts planifiés pour renflouer les caisses

Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a donné des indices sur les joueurs que le club de John Textor envisage de transférer pour renflouer ses finances pendant le mercato.

OL : Nuamah, Fofana, Almada et Tessmann en instance de transfert

En expliquant le projet d’Eagle Football, le groupe propriétaire de l’OL, Matthieu Louis-Jean a donné des indices sur le mercato lyonnais. Selon ses explications, le modèle économique du club sous l’ère John Textor est certes basé sur le « trading », mais la direction s’efforce de ne pas compromettre les ambitions sportives et les objectifs.

Quatre jeunes joueurs achetés à prix d’or par Eagle Football Group sont déjà sur le marché. Il s’agit d’Ernest Nuamah (28,5 M€), Malick Fofana (19,5 M€), Thiago Almada (19,5 M€) et Tanner Tessmann.

« Le football moderne a évolué. On essaie de maîtriser certains paramètres, mais pas tous. Il y a une partie du business model qui fait que l’on doit vendre, c’est comme ça », a avoué le responsable du recrutement à l’OL, dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones ».

« Pour faire des ventes, il faut des éléments de qualité. […] Concernant les jeunes, on sait que Nuamah, Fofana, Almada et Tessmann rapporteront une plus-value importante », a-t-il ensuite annoncé.

OL : Comment concilier ventes et ambitions sportives ?

L’OL vise pourtant une place qualificative en Ligue des champions. C’est pourquoi Matthieu Louis-Jean explique que le club essaie de ne pas vendre systématiquement tous les joueurs ayant une forte valeur marchande.

« Nous souhaitons les conserver le plus longtemps possible. La priorité, c’est la performance, et pour cela, il nous faut des joueurs forts. On doit trouver le bon équilibre avec l’expérience dans la construction de l’effectif », a-t-il assuré.