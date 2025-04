Dunkerque-PSG : Alerte pour Paris SG avant la LDC

Mené 2-0, le PSG a renversé Dunkerque pour s’offrir une place en finale de la Coupe de France. Mais cette victoire laborieuse soulève des interrogations à une semaine de son quart de finale de Ligue des champions.

Dunkerque-PSG : Un scénario renversant mais préoccupant

Le PSG a frôlé la correctionnelle face à Dunkerque. Mené 2-0 après seulement 27 minutes de jeu, le club de la capitale a dû puiser dans ses ressources pour inverser la tendance. Ousmane Dembélé a été le principal artisan de ce retournement avec un doublé (45e, 90+2) et une passe décisive pour Marquinhos (48e). Mais si Paris a montré du caractère, cette prestation reste loin d’être rassurante.

Lisez aussi : PSG : La petite surprise de Luis Enrique face à Dunkerque !

À voir OM : De Zerbi prépare une surprise contre Toulouse

Ce match a mis en lumière les failles défensives du Paris SG. La passivité de Marquinhos, Nuno Mendes et Safonov sur le second but dunkerquois est alarmante. Lucas Beraldo, titularisé à la place de Pacho, n’a pas convaincu et ne donne aucune garantie pour avoir sa chance face à Aston Villa en Ligue des champions. Luis Enrique, visiblement agacé sur le banc, a de quoi s’inquiéter avant ce rendez-vous européen crucial.

Un PSG à deux visages

Depuis la trêve internationale, Paris alterne entre bonnes et mauvaises périodes au cours d’un même match. Si la réaction en seconde période a été impressionnante, les largesses défensives de la première mi-temps rappellent que l’équipe est encore fragile.

Lisez aussi : Grosse surprise au PSG : Guardiola veut Kolo Muani à City

Pour espérer briller sur la scène européenne, le PSG devra afficher un visage bien plus constant. Avec cette victoire en Coupe de France, Paris s’offre une finale, mais elle laisse des doutes avant d’affronter Aston Villa.

À voir LOSC : Pluie de bonnes nouvelles pour Bruno Genesio !