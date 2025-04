PSG : Marquinhos lance la bataille pour la fin de saison !

Marquinhos et le PSG se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France, après une victoire 4-2 face à Dunkerque. Mais pour le capitaine du Paris SG, cette victoire n’est qu’un début. Le le Brésilien a évoqué les enjeux à venir et la détermination nécessaire pour briller lors de cette dernière ligne droite de la saison.

PSG : Marquinhos évoque un groupe unifié et prêt pour les défis à venir

Après le coup de sifflet final, Marquinhos s’est exprimé sur la prestation de son équipe. Le défenseur brésilien a salué l’engagement de Dunkerque, soulignant qu’ils avaient été « très courageux » et efficaces dans la première moitié de la rencontre. « On s’attendait déjà à un match difficile, on ne voulait pas prendre de buts en début de match, c’était très important », a-t-il expliqué.

Le PSG a dû puiser dans ses ressources pour renverser la situation, mais Marquinhos a salué l’esprit de groupe qui a permis à l’équipe de revenir et de décrocher la victoire. Le Brésilien a également mis en lumière le travail effectué par Luis Enrique, qui a insufflé un esprit de combativité au sein de l’équipe. « Aujourd’hui, l’équipe est comme ça en grande partie grâce à Luis Enrique », a-t-il déclaré, avant de se tourner vers l’avenir.

Pour lui, la fin de saison s’annonce cruciale : « On ne peut pas rêver mieux, on ne peut pas se relâcher maintenant, c’est les deux mois les plus décisifs pour nous, les bons moments arrivent, on rêve tous d’y être », a indiqué le défenseur central.

Avec un championnat quasi bouclé et une finale de Coupe de France en vue, Marquinhos sait que le PSG ne peut pas se relâcher. Il reste déterminé à guider son équipe vers les succès attendus, en ayant toujours pour objectif d’aller toujours vers l’avant. « On a travaillé des choses bien pour la fin de saison », a-t-il révélé.