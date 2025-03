PSG Mercato : Marquinhos livre un message émouvant sur son avenir au Paris SG

Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs annoncent des manoeuvres du PSG pour remplacer Marquinhos lors du prochain mercato estival. Avant d’affronter Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le défenseur central brésilien s’est prononcé sur son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Marquinhos sème le doute sur son futur au Paris SG

Dans une interview accordée au média officiel de l’UEFA, Marquinhos a été interrogé sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Avec les nombreuses rumeurs envoyant plusieurs jeunes défenseurs centraux à Paris pour son éventuelle succession, le joueur de 30 ans a avoué vivre cette saison comme si c’était la dernière dans la capitale.

« Parce que l’âge avance, les matches s’enchaînent, notre carrière défile, on ne sait pas quand seront nos derniers moments dans un grand club, dans une grande saison, dans une grande compétition. Donc je vis ma saison comme si c’était la dernière. Je vis chaque match comme si c’était le dernier. Je veux être performant. Je veux montrer que je suis à mon meilleur niveau, que je suis de plus en plus performant et que les gens peuvent me faire confiance. C’est ce qui me motive », a confié Marquinhos, avant d’évoquer son rôle au sein du vestiaire des Rouge et Bleu, ainsi que son héritage dans la capitale.

Marquinhos : « Je veux laisser un héritage dont les supporters seront fiers »

Joueur le plus expérimenté de l’effectif de Luis Enrique, Marquinhos aspire à laisser un héritage significatif au Paris Saint-Germain, en participant activement à la construction de la nouvelle identité collective du club. Désormais, l’international brésilien met son expérience au service du jeune groupe dirigé le technicien espagnol.

« Ce que je souhaite laisser en héritage, c’est que le jour où je quitterai Paris, les supporters soient fiers de moi, de tout ce que j’ai donné pour ce club, pour cette ville et pour eux. Je crois que c’est l’héritage le plus important. L’idée d’avoir contribué au club de la meilleure des manières. Nous avons des objectifs très élevés, et nous en avons atteint beaucoup. Le club continue de grandir, les joueurs vont et viennent, mais le club et les supporters seront toujours là », a indiqué le compatriote de Neymar, conscient de son rôle auprès de ses jeunes coéquipiers.

« J’ai cette responsabilité. Quand on est un leader, un capitaine, quand on est dans un club depuis 12 ans, on ne peut pas penser qu’à soi et oublier les autres. Et je ne parle pas seulement des jeunes. Il y a tout le monde au club, le staff, les salariés, tous ceux qui travaillent quotidiennement pour faire du PSG un très grand club. Je suis investi de cette mission, avec le brassard, d’aider le club à grandir, de contribuer à construire cette identité collective », a ajouté l’ancien défenseur de l’AS Rome.

