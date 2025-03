Marquinhos évoque le Ballon d’Or, des fans du PSG contrariés !

Capitaine du PSG, Marquinhos était en conférence de presse avec la sélection du Brésil pendant cette trêve internationale. Interrogé sur le prochain Ballon d’Or, le défenseur central de 30 ans a soulevé le courroux des supporters parisiens.

PSG : Marquinhos vote pour Raphinha et snobe Ousmane Dembélé

La course au Ballon d’Or bat désormais son plein. La partie la plus importante de la saison commence pour toutes les grandes équipes. Les grands joueurs vont devoir réaliser de grands matchs pour aider leurs équipes à remporter le plus de rencontres et de titres. Après le sacre de Rodri en 2023, il est presque certain que le prochain vainqueur sera un tout nouveau lauréat du Ballon d’Or, et le suspense est à son comble actuellement.

Parmi les stars, des noms ressortent pour l’instant comme les véritables prétendants au titre. On peut noter des joueurs comme Mohamed Salah (Liverpool), Raphinha (Barça), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) ou encore Lamine Yamal (Barça). Mais pour le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, celui qui a le plus de chances de remporter le Graal est son compatriote brésilien, Raphinha.

« Raphinha est un phénomène […] Il fait partie des joueurs qui se battent pour le Ballon d’Or. S’il continue comme ça jusqu’à la fin de la saison, il sera certainement l’un des grands prétendants. Il a toujours pris ses responsabilités sur le terrain et dans le vestiaire. Toujours en train de parler, toujours dans les conversations, toujours dans les réunions. Il a donc toujours été un joueur très important pour nous », a déclaré Marquinhos dans des propos relayés par Ouest-France.

Une sortie qui a frustré certains supporters parisiens, qui espéraient voir leur capitaine soutenir son coéquipier Ousmane Dembélé et considèrent que Marquinhos ne devrait pas soutenir un autre potentiel candidat. Dembélé n’a plus qu’une réponse à donner : continuer à empiler les buts, en club comme en sélection, pour forcer le respect et peut-être offrir au Paris SG un premier Ballon d’Or depuis sa création.