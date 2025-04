OM-Toulouse : De Zerbi face à une nouvelle absence

L’OM aborde le match contre Toulouse avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Roberto De Zerbi devra composer sans un autre titulaire pour cette rencontre, en plus de l’absence de Leonardo Balerdi.

OM : De Zerbi devrait faire sans Pierre-Emile Höjbjerg face à Toulouse

L’Olympique de Marseille est dos au mur et doit impérativement se renouer avec la victoire ce dimanche face à Toulouse. Après une série alarmante de quatre défaites en cinq matchs, l’OM a perdu sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l’AS Rome et doit vite réagir. Car la course à la Ligue des Champions est plus que jamais serrée, et chaque point compte.

Toutefois, pour cette rencontre face à Toulouse, Roberto De Zerbi devra composer avec une absence de taille supplémentaire. Déjà privé de Leonardo Balerdi, blessé au genou, l’entraîneur italien devrait également se passer de Pierre-Emile Hojbjerg. Selon La Provence, le milieu danois est toujours en phase de réathlétisation et ne sera probablement pas opérationnel pour affronter le TFC au Vélodrome.

Cette nouvelle absence contraint De Zerbi à revoir ses plans, d’autant plus que la pénurie de défenseurs centraux est criante. L’entraîneur de l’OM devra adapter son système tactique pour pallier ces absences et tenter de trouver la formule gagnante face à Toulouse, dans un match où la victoire est impérative pour Marseille.