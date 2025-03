OM, Ligue des champions : calendrier de la dernière chance

L’OM se trouve à un tournant décisif de sa saison. Bien placé en deuxième position, le club marseillais doit désormais naviguer avec prudence à travers un calendrier particulièrement périlleux, où chaque match sera une bataille cruciale pour une qualification directe pour la Ligue des Champions.

OM : Un calendrier décisif, des déplacements périlleux pour Marseille

L’Olympique de Marseille a jusqu’à huit journées pour sécuriser son avenir en Ligue des Champions. Mais la route s’annonce semée d’embûches, notamment avec deux déplacements très complexes à Monaco et à Lille. Ces rencontres vont sans doute déterminer le sort de Marseille, qui doit absolument prendre des points face à ces deux rivaux directs pour ne pas se faire distancer.

Bien que le club olympien bénéficie d’un calendrier sur le papier favorable avec des matches à domicile contre Toulouse et Montpellier, les matchs à l’extérieur risquent de peser lourd dans la balance. Le championnat de Ligue 1 est plus serré que jamais. Le PSG, leader du classement, semble quasiment hors de portée, mais derrière lui, six équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, dont l’Olympique de Marseille.

Chaque faux pas pourrait coûter cher, et l’Olympique de Marseille doit absolument prendre l’initiative dans les matchs clés à venir pour ne pas laisser ses concurrents, comme l’AS Monaco ou l’OGC Nice, s’emparer de la deuxième place. Les Olympiens doivent profiter de leur rencontre à domicile contre Brest ou Le Havre pour engranger des points précieux et maintenir une avance sur leurs poursuivants.

Marseille sous pression mais motivé

Même si le club phocéen traverse une phase délicate, notamment après sa défaite contre le PSG, l’équipe reste concentrée sur son objectif : retrouver la Ligue des Champions après trois ans d’absence. Le soutien du Vélodrome et l’opportunité de s’imposer face à des équipes comme Rennes et Brest pourraient bien faire la différence dans la course finale.

Pour le club de Roberto De Zerbi, chaque match est désormais une finale, et l’enjeu est de taille. La qualification pour la C1 serait un véritable tremplin pour la saison prochaine, avec des perspectives ambitieuses tant sur le plan sportif qu’économique. Dans cette dernière ligne droite, le club phocéen devra redoubler d’efforts et surtout, faire preuve d’une solidité mentale à toute épreuve pour traverser cette période charnière.

Le calendrier de l’Olympique de Marseille :

27e journée: Reims-Marseille

28e journée: Marseille-Toulouse

29e journée: Monaco-Marseille

30e journée: Marseille-Montpellier

31e journée: Marseille-Brest

32e journée: LOSC-Marseille

33e journée: Le Havre-Marseille

34e journée: Marseille-Rennes