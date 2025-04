L’ASSE retrouve des forces vives avant d’affronter le RC Lens

L’ASSE pourra compter sur trois joueurs de retour de blessure pour affronter le RC Lens. Ils ont certes pris part au match contre le PSG, mais ils sont encore en quête de rythme. Toutefois, leur retour est un atout supplémentaire pour les Verts.

ASSE : Ben Old et Wadji, deux renforts offensifs supplémentaires

La bonne nouvelle est tombée mercredi pour l’ASSE. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a confirmé la victoire des Verts contre le Montpellier HSC, reprenant ainsi les trois points initialement acquis lors de l’arrêt du match (0-2).

Relancée dans la course au maintien, l’équipe stéphanoise se déplace sur le terrain du RC Lens, dimanche (15h). Elle pourra compter sur le retour de blessure de deux joueurs offensifs : Ben Old et Ibrahima Wadji, absents depuis plusieurs mois. Ils ont fait leur retour face au PSG, lors de la lourde défaite de l’AS Saint-Etienne (6-1), samedi dernier.

Ben Old avait remplacé Zuriko Davitashvili (63e), tandis qu’Ibrahima Wadji avait pris la place de Lucas Stassin (79e). Malgré leur entrée en jeu, ils n’ont pu inverser la tendance, leur équipe étant déjà largement menée.

Bien qu’ils manquent encore de rythme, leur retour peut s’avérer salvateur pour l’ASSE dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Leurs profils apportent des solutions offensives supplémentaires à l’entraîneur stéphanois.

Aïmen Moueffek renforce l’entrejeu

Eirik Horneland a également récupéré Aïmen Moueffek, touché à l’échauffement avant le match Montpellier HSC – ASSE (0-2). Le milieu de terrain formé au club a joué une quinzaine de minutes face aux Parisiens. Il est pressenti pour retrouver sa place dans le trio du milieu de terrain contre le Racing Club de Lens.

