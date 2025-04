OM : Bonne nouvelle pour Luiz Felipe à Marseille !

Les nouvelles sont rassurantes pour le défenseur de l’OM, Luiz Felipe. Le crack italien se rapproche progressivement d’un retour à la compétition.

OM : Luiz Felipe bientôt de retour

Roberto De Zerbi pourrait enregistrer un renfort de taille dans les prochains jours. Arrivé à l’OM cet hiver, Luiz Felipe n’a disputé que deux rencontres sous le maillot marseillais, souvent freiné par des blessures. Mais selon La Provence, le défenseur central est en phase de reprise et pourrait bientôt commencer l’entraînement collectif.

Touché aux ischio-jambiers, l’ancien joueur de la Lazio suit un programme de réathlétisation individuelle. Si tout se passe bien, il pourrait réintégrer le groupe dès la semaine prochaine et prétendre à une place pour le choc face à l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour le technicien marseillais, Roberto De Zerbi, qui enregistre de nombreux forfaits en défense pendant ce sprint final.

Depuis son arrivée à Marseille, Luiz Felipe a déjà manqué sept rencontres avec les Olympiens. Après de timide début contre le FC Nantes lors de la 24e journée, il a été titularisé face au PSG lors de la 26e journée avant de rechuter et de déclarer forfait pour les matchs suivants. Certains médias ont même indiqué que l’international italien ne serait plus de retour cette saison. Mais sa santé connaît une amélioration et il pourrait bientôt fouler les pelouses.