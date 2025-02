OM : La vraie raison derrière l’absence de Luiz Felipe enfin révélée !

L’OM a dû faire sans Luiz Felipe Ramos lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre, et son absence a suscité de nombreuses interrogations. Alors que le défenseur italien semblait enfin prêt à débuter sous ses nouvelles couleurs, une blessure est venue retarder son grand retour.

OM : Une blessure au mollet qui change tout pour Luiz Felipe

Arrivé en janvier en provenance de l’Arabie Saoudite, Luiz Felipe n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’Olympique de Marseille. Après une période de réathlétisation nécessaire pour retrouver son meilleur niveau, l’Italien d’origine brésilienne était pressenti pour jouer contre l’AJ Auxerre en l’absence de Leonardo Balerdi.

Mais selon L’Équipe, une douleur au mollet l’a contraint à renoncer. Un coup dur pour le joueur et pour Roberto De Zerbi, qui comptait sur lui pour renforcer sa défense. Lorsque l’OM a recruté Luiz Felipe, les dirigeants savaient qu’il faudrait lui laisser du temps. Victime de pépins physiques avant son arrivée à Marseille, il devait d’abord retrouver une condition optimale.

Malgré son envie de revenir rapidement sur les terrains, le staff médical marseillais privilégie la prudence pour éviter toute rechute. De Zerbi, qui apprécie son profil, préfère attendre qu’il soit à 100 % avant de l’intégrer dans sa rotation défensive à l’Olympique de Marseille.

Un pari sur l’avenir pour l’Olympique de Marseille

Si son absence contre Auxerre est une déception, le club voit en Luiz Felipe un élément clé pour l’avenir. L’objectif principal est qu’il soit pleinement opérationnel pour la saison 2025-2026, où l’OM espère retrouver la Coupe d’Europe. Son expérience et son leadership seront des atouts précieux pour stabiliser la défense marseillaise.

Déjà bien intégré au groupe, il bénéficie du soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur, qui misent sur lui sur le long terme. En attendant, Luiz Felipe poursuit son travail de réathlétisation et devrait bientôt être en mesure de faire ses débuts sous le maillot olympien. Son retour est très attendu par les supporters et le staff, qui espèrent enfin voir leur recrue hivernale en action.