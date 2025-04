PSG : De nouveaux ennuis judiciaires pour Al-Khelaïfi !

Déjà au cœur de polémiques récentes, Nasser Al-Khelaïfi fait face à une nouvelle affaire judiciaire. L’ancienne assistante personnelle du président du PSG l’a assigné aux prud’hommes pour licenciement abusif.

PSG : Une plainte pour licenciement abusif contre Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de BeIN Sports, doit désormais gérer une procédure devant le conseil des prud’hommes de Paris. Son ancienne assistante personnelle, qui avait gravi les échelons pour devenir chargée des relations publiques en 2016, conteste son licenciement survenu en février 2022. Elle estime avoir été évincée sans cause réelle et sérieuse et réclame réparation.

Selon Le Parisien, l’audience tenue ce jeudi s’est notamment concentrée sur la qualification de son emploi au sein du club. L’ex-assistante affirme avoir assumé des responsabilités accrues au fil des années, sans que son statut soit réellement reconnu. Cette dimension pourrait peser dans l’issue du procès et dans l’éventuelle indemnisation à laquelle elle pourrait prétendre.

Ce nouveau litige intervient alors que le dirigeant qtari était déjà sous le feu des projecteurs après la diffusion d’un reportage de Complément d’Enquête le mettant en cause. Cette affaire judiciaire vient donc s’ajouter à une période compliquée pour le dirigeant du PSG, qui doit faire face à plusieurs polémiques en dehors du terrain.