ASSE : Tous les Verts sont sur le pont, prêts à défier le RC Lens

L’équipe de l’ASSE s’est renforcée au fil des séances d’entraînement de cette semaine. Elle est quasiment au grand complet pour affronter le RC Lens, samedi (15 h) au stade Bollaert-Delelis, lors de la 28e journée de Ligue 1.

RC Lens – ASSE : Les Verts au complet pour un match crucial

L’ASSE se prépare à affronter le RC Lens, lors d’un match crucial pour les deux adversaires qui n’ont pris aucun point lors de la journée précédente. Certains joueurs de l’équipe d’Eirik Horneland sont sortis du match intense contre le Paris Saint-Germain avec quelques douleurs et une fatigue importante.

Cependant, ils ont progressivement repris l’entraînement collectif en vue du match de l’AS Saint-Etienne contre les Sang et Or lensois, dans le Nord.

C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et Florian Tardieu. Absents lors de la séance de mercredi, ils ont participé à celle de jeudi avec le groupe. Selon les informations d’Evect, ils avaient été ménagés, tout comme Pierre Cornud.

À l’exception d’Augustine Boakye, dont la saison est d’ores et déjà terminée, l’AS Saint-Etienne devrait être au complet pour affronter le Racing Club de Lens, d’autant plus avec le retour de suspension de Maxime Bernauer.