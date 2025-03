ASSE : Terrible coup, fin de saison pour un joueur clé des Verts

L’entraîneur de l’ASSE a confirmé la grave blessure d’un joueur important de son équipe, ainsi que la fin de sa saison, à la suite d’une intervention chirurgicale. C’est un coup dur pour les Verts avant le PSG, et dans le sprint final pour le maintien en Ligue 1.

ASSE : Saison terminée pour Boakye opéré de la cheville

L’ASSE sera privée de Maxime Bernauer pour affronter le Paris Saint-Germain, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 27e journée de Ligue 1. Il est suspendu suite à son expulsion contre le Montpellier HSC, avant la trêve internationale.

En plus de l’absence du défenseur central, Eirik Horneland devra également se passer d’Augustine Boakye, touché à la cheville et opéré pendant cette trêve internationale. La saison est d’ores et déjà terminée pour l’ailier de l’AS Saint-Etienne, qui ne sera pas disponible jusqu’à la fin de la saison.

AS Saint-Etienne-PSG : Décision attendue pour Nadé et Moueffek

Opéré d’un doigt pendant la trêve, Mickaël Nadé a repris l’entraînement normalement, mais sa participation contre les Parisiens reste incertaine. Selon l’entraîneur des Verts, un dernier point sur son état sera fait vendredi, avant la décision du staff médical.

Idem pour Aïmen Moueffek, qui avait été touché lors de l’échauffement à Montpellier, avant le coup d’envoi du match finalement interrompu après 57 minutes de jeu, le dimanche 16 mars dernier.

Le milieu de terrain formé à l’ASSE a effectué sa première séance d’entraînement collectif ce jeudi. « Ça s’est bien passé, mais on verra vendredi », a indiqué Eirik Horneland.