Le PSG veut arracher deux internationaux français !

À quelques mois du mercato estival, le PSG s’active pour renforcer son effectif. Les dirigeants parisiens auraient ciblé deux internationaux français.

Mercato PSG : Deux internationaux français dans le viseur du Paris SG

Le PSG est sacré champion de France cette saison après sa victoire face à Angers SCO ce samedi au Parc des Princes. Les Parisiens lorgnent déjà certaines pépites sur le marché afin de renforcer l’équipe et poursuivre la domination en Ligue 1 la saison prochaine et faire un bon parcours en Ligue des Champions.

Les pensionnaires du Parc des Princes envisagent d’attirer dans la capitale française deux internationaux français : Ibrahima Konaté (Liverpool) et Manu Koné (AS Rome). Formé au Paris FC, Ibrahima Konaté pourrait faire son retour dans la capitale française. Le défenseur central de 24 ans, sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2026, susciterait l’intérêt du PSG. Cette saison, il a déjà disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues avec les Reds, a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Mercato : Ibrahima Konaté tranche entre le PSG et le Real Madrid

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Ibrahima Konaté est estimée à 60 millions d’euros. Certains médias ont démenti l’intérêt parisien, mais le compte X bien informé @PSGInside_Actu maintient que le club de la capitale suit de très près la situation du joueur et garde un œil attentif sur une possible ouverture.

Quant à Manu Koné, le milieu de terrain, formé à Toulouse, était déjà dans les petits papiers du PSG avant son transfert à l’AS Rome l’été dernier. Selon @PSGInside_Actu, les dirigeants parisiens n’ont pas abandonné l’idée de le recruter. Toutefois, un transfert semble peu probable dans l’immédiat.

PSG Mercato : Le transfert d’Ibrahima Konaté se précise !

Le crack français entre pleinement dans les plans de l’AS Rome et livre de belles performances. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison, a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Pour convaincre les dirigeants romains, le PSG devra débourser au moins 35 millions d’euros.