PSG Mercato : Le transfert d’Ibrahima Konaté se précise !

Priorité du PSG pour renforcer sa charnière centrale l’été prochain, Ibrahima Konaté pourrait bien quitter les rangs de Liverpool à l’issue de la saison. Un prix de vente se précise même pour le joueur de 25 ans.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à casser sa tirelire pour Ibrahima Konaté ?

En fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain. Alors que Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold arrivent en fin de contrat et pourraient quitter Liverpool librement cet été, le club anglais devra également gérer la situation d’Ibrahima Konaté. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, le défenseur central français arrive au terme de son engagement avec les Reds dans un peu plus d’un an.

Lisez aussi : Mercato : Ibrahima Konaté préfère le PSG à Liverpool ! Transfert explosif en Vue ?

Alors que les pensionnaires d’Anfield souhaitent le conserver, mais le principal concerné semble plutôt poussé pour un changement d’air l’été prochain. D’après les renseignements obtenus par TEAMtalk, Liverpool aurait proposé une prolongation de contrat à Ibrahima Konaté l’année dernière. Cette offre sert de base aux discussions, qui n’ont pas encore abouti, entre les deux parties. Si bien que Liverpool aurait sa petite idée sur le juste tarif pour un éventuel transfert de Konaté, fortement pressenti au Paris Saint-Germain.

60M€ pour Ibrahima Konaté, le Real Madrid se montre

Après quatre ans de bons et loyaux services, Ibrahima Konaté pourrait quitter les rangs de Liverpool à l’issue de la saison. Bien que le club anglais n’ait pas fixé de prix de départ officiel pour le joueur de 25 ans cet été, en cas d’échec des négociations pour une prolongation de contrat, « les prétendants estiment qu’un montant supérieur à 50 millions de livres sterling, soit environ 60 millions d’euros, serait nécessaire », indique le média britannique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Liverpool prépare le départ d’Ibrahima Konaté, Paris à l’affût

Selon TEAMtalk, le PSG et le Real Madrid sont les deux principaux clubs intéressés par le pilier des Reds. Les Merengues souhaiteraient recruter un défenseur central de haut niveau, et Konaté figure sur leur liste restreinte aux côtés de deux défenseurs de Premier League : Dean Huijsen et Jarrad Branthwaite. Du côté du leader actuel de la Ligue 1, l’international français ferait du club de la capitale sa priorité en cas de départ de Liverpool, selon les révélations de l’Insider Djamel sur Twitter. Affaire à suivre…