L’OM met fin à sa crise face à Toulouse et respire !

Sous pression en Ligue 1, l’OM avait impérativement besoin de renouer avec la victoire pour sortir de la crise. Ce dimanche soir, face à Toulouse, les Marseillais ont répondu présents en s’imposant 3-2, un succès crucial qui les relance dans la course à la Ligue des Champions.

Un match tendu sous haute pression entre l’OM et Toulouse

Après trois défaites consécutives en championnat, l’OM se retrouvait dans une situation délicate. Le vestiaire était agité, et la tension palpable. Roberto De Zerbi, conscient de l’enjeu, avait opté pour une équipe remaniée, avec Maupay en pointe et Adrien Rabiot au milieu, espérant ainsi redynamiser le groupe. Le match démarre fort, avec une ouverture du score de Toulouse qui sera annulée pour hors-jeu.

L’Olympique de Marseille, en manque de confiance, n’arrive pas à prendre le contrôle de la rencontre mais finit par prendre l’avantage. Suazo débloque la rencontre pour les locaux sur un contre son camp à la 21e minute. Mais la joie marseillaise ne sera que d’une courte durée puisque les Toulousains n’ont pas mis du temps à remettre les pendules à l’heure. Sept minutes après, c’est Frank Magri qui vient relancer la rencontre pour mettre Marseille dos au mur.

Un sursaut marseillais en seconde période

En seconde période, les Olympiens retrouvent peu à peu leur mordant. Après une frappe splendide de Greenwood, bien placé pour marquer de loin (2-1, 57e), le club phocéen semble enfin libéré. Adrien Rabiot, en grande forme, enfonce le clou avec une reprise de volée exceptionnelle (3-1). Le Vélodrome commence à y croire à nouveau. Mais Toulouse ne se laisse pas faire et réduit l’écart grâce à Sierro (3-2, 76e).

La fin de match est tendue, mais l’OM réussit à tenir son avantage et à décrocher trois points précieux. Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille met fin à sa série noire et reprend la deuxième place de Ligue 1, devançant Monaco. Un résultat salvateur qui permet à l’équipe de respirer et de se relancer dans la course au podium en attendant de croiser le chemin des Monégasques.

