OL-Manchester United : Ligue Europa, Onana lance les hostilités

À deux jours du choc entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa, André Onana, le portier du club anglais, a annoncé la couleur. Il assure que les Red Devils viendront à Lyon pour s’y imposer.

« On va gagner à Lyon » : La grosse confiance d’Onana avant le choc OL – Manchester United

L’OL accueille Manchester United jeudi (21h) au Groupama Stadium, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. L’équipe lyonnaise a bien préparé cette rencontre en Ligue 1 lors de son match contre le LOSC. Menée à domicile dès l’entame, elle a réussi à renverser les Lillois (2-1) grâce à Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Paulo Fonseca et son équipe ont encore une dernière séance d’entraînement mercredi pour peaufiner leur préparation. Du côté de Manchester United, André Onana semble déjà prêt à affronter l’Olympique Lyonnais. Plus que prêt à en découdre avec les Gones.

« Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux. Nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes », a-t-il déclaré avec confiance, dans des propos rapportés par le Manchester Evening News. « Si nous y allons avec une mentalité de gagnant, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match », a-t-il indiqué.

Les Red Devils sont invaincus en Ligue Europa !

Il est important de noter que Manchester United joue sa saison en Ligue Europa, car le club ne peut plus prétendre à grand-chose en Premier League où il pointe à une décevante 13e place au classement. Le gardien de but camerounais et ses coéquipiers mancuniens concentrent donc toute leur énergie sur cette coupe d’Europe qu’ils ont à cœur de remporter.

« Bien sûr, ce ne sera pas facile en championnat, ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous allons le faire », a déclaré André Onana.

Pour rappel, Manchester United est invaincu en Ligue Europa cette saison depuis le début de la compétition. Toutefois, l’OL devrait pouvoir relever le défi, si l’on en croit la déclaration de Rayan Cherki après la victoire sur le LOSC. Selon lui, Lyon ne craint personne. « Ça va être un match d’hommes. Nous sommes prêts à aller à la guerre », a-t-il lancé.