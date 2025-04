Mercato OL : Un transfert à plus de 30 M€ s’envole !

L’OL est victime d’un double coup dur, sportivement et financièrement ! Avec la blessure d’Ernest Nuamah, Fonseca perd un joueur clé de son équipe, tandis que John Textor voit un potentiel gros transfert tomber à l’eau.

L’OL perd Nuamah : Fonseca doit réajuster ses plans offensifs

Blessé et contraint de quitter le terrain après seulement 7 minutes de jeu lors du match OL-LOSC (2-1) samedi dernier, Ernest Nuamah souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Cette blessure l’éloignera des terrains pendant huit mois, mettant ainsi un terme à sa saison.

Lisez aussi : Mercato : Malick Fofana explose à l’OL, sa valeur marchande s’envole !

À voir Mercato OM : Le Bayern passe à l’action pour Luis Henrique

L’ailier ghanéen manquera évidemment la double confrontation entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United en Ligue Europa ainsi que les six dernières journées de championnat. Paulo Fonseca va devoir réajuster ses plans offensifs pour cette fin de saison décisive pour son équipe, qui ambitionne une place qualificative pour la Ligue des champions en Ligue 1.

Mercato : Le transfert de Nuamah reporté, les prévisions financières de Textor s’effondrent !

Sur le plan économique, la grave blessure d’Ernest Nuamah représente un coup dur pour l’OL. Il figure parmi les joueurs les plus convoités du club rhodanien et jouit d’une forte popularité en Premier League et en Bundesliga notamment.

La semaine dernière, le joueur de 21 ans avait été cité par Matthieu Louis-Jean, le directeur technique du club, parmi les « éléments de qualité, susceptibles de rapporter une plus-value importante » à l’Olympique Lyonnais.

Lisez aussi : Derby ASSE-OL : Yvann Maçon forfait pour accumulation de cartons jaunes

À voir ASSE : « Penaltygate » à Saint-Etienne, Bernauer calme le jeu

Acheté 28,5 M€ au RWD Molenbeek, Ernest Nuamah ne sera pas transféré à moins de 30 M€. Sa blessure et sa longue indisponibilité viennent donc anéantir les plans de John Textor, qui doit combler un déficit financier de plus de 100 M€.