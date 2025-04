OL : Après Lille, Lyon prêt à en découdre avec Manchester United

Après la victoire contre le LOSC en Ligue 1, samedi, l’OL s’est immédiatement tourné vers le match de Ligue Europa contre Manchester United, comme l’avait recommandé l’entraîneur Paulo Fonseca.

OL-Manchester United : Les déclarations explosives de Maciel, Niakhaté et Cherki avant le choc

L’OL affronte Manchester United en quart de finale aller de la Ligue Europa, le jeudi 10 avril au Groupama Stadium. Ce choc intervient juste après la victoire des Lyonnais contre le LOSC (2-1) en championnat, samedi. Ce succès leur a permis de prendre provisoirement la quatrième place du classement, relançant ainsi la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Les joueurs de Paulo Fonseca ont donc parfaitement suivi ses consignes, lui qui leur avait demandé de se concentrer uniquement sur le match contre Lille. « Les joueurs qui pensent déjà à Manchester ne joueront pas », avait-il prévenu.

Désormais, toute l’équipe de l’Olympique Lyonnais se tourne vers les Red Devils. « La rencontre de jeudi ne sera pas une affiche de Ligue Europa, mais de Ligue des champions », a déclaré Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint des Gones.

Moussa Niakhaté, quant à lui, a tenu à rappeler la dangerosité du club de Premier League, invaincu en coupe d’Europe. « C’est un très grand match contre Manchester United, en France. Ce sera un combat, un combat physique. Mais en quarts de finale, on est là aussi pour gagner », a-t-il affirmé.

Rayan Cherki s’est montré plus confiant, assurant que les Gones sont prêts à en découdre. « On est prêts. On attend ça depuis longtemps. Ça va être un match d’hommes. On est prêts à leur faire la guerre. Et on va tous prendre nos responsabilités. Nous ne craignons personne », a-t-il déclaré, lançant ainsi les hostilités.