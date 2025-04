ASSE : Maintien, Saint-Etienne voit une lueur d’espoir !

Après une saison délicate, l’ASSE conserve encore une chance de se maintenir en Ligue 1. Grâce à un calendrier abordable et des confrontations directes à venir, les Verts peuvent croire à un retournement de situation.

ASSE : Des confrontations directes à ne pas manquer

Actuellement 17e avec 23 points, l’ASSE se bat pour sa survie. Si la mission s’annonce difficile, elle est loin d’être impossible. Dès la 29ᵉ journée, les Verts reçoivent Brest avant d’enchaîner deux rencontres cruciales à domicile : contre l’OL puis l’AS Monaco. Trois adversaires solides, certes, mais à Geoffroy-Guichard, les Verts savent se transcender.

Lisez aussi : ASSE : 64%, Saint-Etienne condamnée à la relégation !

À voir OM : Le discours choc de Rabiot, qui a secoué le vestiaire !

Autre facteur qui pourrait jouer en faveur de l’AS Saint-Etienne, le calendrier des rivaux. Le Havre (27 pts) et Reims (26 pts) affichent des calendriers très piégeux. Le club normand doit affronter Paris, Monaco et Marseille, tandis que les Rémois se déplacent à Lens, Nice et Lille. Autrement dit, des points difficiles à aller chercher. Angers (27 pts) n’est pas mieux loti, avec Lille, Strasbourg et Lyon à l’horizon.

La dynamique peut tout changer

Montpellier, lanterne rouge avec 15 points, semble déjà condamné. Pour Saint-Étienne, tout pourrait se jouer lors des deux dernières journées : un déplacement à Reims suivi d’une réception de Toulouse. Deux adversaires directs pour le maintien, qui pourraient faire basculer le destin des Verts.

Lisez aussi : ASSE : Horneland impuissant ! Qui pour sauver Saint-Etienne ?

Avec un calendrier composé de confrontations directes et de matches à domicile, l’ASSE tient encore son destin entre ses mains. À condition de réagir rapidement, dès la réception de Brest. Chaque point comptera dans ce sprint final haletant.

À voir Mercato PSG : Luis Campos, persona non grata au Paris SG ?