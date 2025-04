Mercato RC Lens : Medina (RCL) bientôt Marseillais ?

À l’approche du prochain mercato, le RC Lens pourrait connaître de nouveaux remous significatifs. Après avoir cédé plusieurs de ses joueurs clés cet hiver, dont Abdukodir Khusanov et Brice Samba, les Sang et Or se préparent à d’autres départs. Parmi eux, Facundo Medina, un pilier de leur défense, attire particulièrement l’attention, notamment de l’OM.

Mercato : L’OM guette Facundo Medina du RC Lens

Malgré son contrat courant jusqu’en 2028, le départ de Facundo Medina semble désormais inéluctable. C’est Jonathan Gradit, son coéquipier au RCL, qui a confirmé cette tendance dans une interview accordée à L’Équipe. Le défenseur a évoqué la probabilité d’autres départs cet été, en mentionnant explicitement Medina : « Il y aura peut-être encore des départs, notamment Facundo Medina ». Une déclaration qui ouvre clairement la voie à un transfert.

Lire aussi : RC Lens : Will Still fait une mise au point sur son avenir

À voir Mercato OM : Longoria vise un talent danois pour son milieu

En ce qui concerne l’Olympique de Marseille, cette opportunité arrive à point nommé. Le club phocéen a montré des failles défensives cette saison et cherche à renforcer son arrière-garde pour repartir de l’avant. Après avoir déjà recruté Elye Wahi à Lens l’été dernier, l’OM pourrait à nouveau chercher dans l’effectif lensois pour enrôler l’international argentin.

Pour le RC Lens, ces ventes successives aident à assainir les finances. Gradit l’a précisé : les transactions passées ont rendu les comptes plus sains que ceux de nombreux autres clubs de Ligue 1. Cela offre au RCL la possibilité de réinvestir intelligemment sur des joueurs d’expérience sans pour autant exploser le budget.

Transferts OM : Facundo Medina du RC Lens, bientôt Marseillais ?

Le transfert de Facundo Medina pourrait ainsi satisfaire toutes les parties : Lens renforcerait sa stabilité financière, Medina découvrirait un nouveau projet sportif, et l’OM consoliderait son secteur défensif. Ce dossier promet d’animer un été très chaud du côté du mercato français.