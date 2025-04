RC Lens : Will Still fait une mise au point sur son avenir

L’avenir de Will Still est au cœur des rumeurs ces derniers mois. Malgré une saison mouvementée pour sa première année sur le banc du RC Lens, le technicien lensois affiche clairement son envie de poursuivre l’aventure. Soutenu par la direction du RCL, il veut bâtir sur les bases posées cette année.

RC Lens : Will Still met fin aux rumeurs sur son avenir au RCL

Arrivé dans le sillage du départ de Franck Haise, Will Still a dû composer avec une période de transition complexe au RC Lens. Entre changements structurels, départs majeurs et instabilité de l’effectif, le technicien belgo-britannique a dû faire preuve de résilience. Une capacité d’adaptation saluée par le président Joseph Oughourlian sur les ondes de RM C.

« Il est super, on a rarement eu un coach aussi proche de l’identité du club […] Il a de la qualité et un groupe soudé, et ça n’a pas été une année facile pour lui. Je pense qu’il sort grandi de cette saison », a déclaré le président lensois. En conférence de presse, Will Still a tenu à clarifier sa position, coupant court aux rumeurs.

« J’ai signé ici pour trois ans. On a vécu une première saison qui était… comment dire ? Mouvementée. Mais on s’est adapté, et on est toujours là. J’ai toujours le sourire. Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas », a-t-il clairement fait savoir. Le message est limpide : l’envie de continuer est bien là. Une volonté partagée par le président du club. « Si cela dépend de moi, c’est oui », a-t-il répondu à la question de savoir si Still allait rester.

Cap sur l’intersaison

Déjà tourné vers l’avenir, Still affiche ses ambitions pour la suite : « À nous de faire les choses bien cet été, à nous de mettre en place ce qu’il faut pour être encore plus compétitifs l’année prochaine, et continuer à grandir, tout simplement. Que ce soit moi, personnellement, ou le club. Mais il n’y a pas plus à dire que ça ». Le RC Lens semble donc prêt à se relancer avec Still aux commandes.

