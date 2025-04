Champions League : Un crack du PSG choque le prince William

Fervent supporter d’Aston Villa, le Prince William était présent au Parc des Princes, mercredi soir, pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions opposant les hommes d’Unai Emery au PSG. Le prince héritier du Royaume-Uni a été bluffé par le collectif de Luis Enrique.

Ligue des Champions : Le prince William impressionné par le PSG et Vitinha

Après le match et la victoire du PSG (3-1), le Prince William a accordé une interview à TNT Sports. Même s’il est un fervent fan des Villans, je fils de Lady Diana a notamment exprimé son admiration pour le Paris Saint-Germain.

« J’ai vu le PSG jouer contre Liverpool, leur intensité lors du match aller était incroyable », a déclaré le Prince William, qui a également été particulièrement impressionné par un joueur parisien : Vitinha. « Au milieu de terrain, Vitinha m’a vraiment épaté. Il était à Wolverhampton et ne jouait pas de cette manière. Il a connu une évolution incroyable, grâce au bon entraîneur », a-t-il ajouté.

Bien que leur avance soit confortable, les hommes de Luis Enrique devront rester concentrés pour le match retour. Aston Villa n’a pas perdu à domicile depuis 23 matchs toutes compétitions confondues et tentera de renverser la situation devant son public.

Conscient de cette situation, le joueur encensé par le prince William refuse de s’enflammer après la victoire de mercredi soir. « On est proche de la qualification ? Non, ce n’est pas fini. La Ligue des champions est impitoyable. Nous serons prêts et ferons un bon match là-bas », a confié Vitinha, l’international portugais de 25 ans.