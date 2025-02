PSG – AS Monaco : La compo du Paris SG avec Kvaratskhelia titulaire

Le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir dans un match qui s’annonce explosif en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Pour ce choc au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de titulariser Khvicha Kvaratskhelia.

PSG – AS Monaco : Luis Enrique sort la grosse artillerie face à l’ASM

Le PSG, déterminé à conforter sa place de leader, aligne une formation offensive en 4-3-3. Gianluigi Donnarumma garde les cages, protégé par une défense composée de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Neves. Le milieu de terrain sera animé par Doué, Vitinha et Ruiz, tandis que l’attaque sera menée par le trio explosif Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Du côté de l’AS Monaco, l’entraîneur Adi Hütter a opté pour un 4-4-2 solide. Majecki sera le dernier rempart, soutenu par une défense composée de Caio Henrique, Mawissa, Kehrer et Vanderson. Le milieu de terrain sera orchestré par Minamino, Zakaria Magassa et Akliouche, tandis que l’attaque est confiée à Embolo et Biereth.

Ce choc entre le PSG et l’AS Monaco promet d’être spectaculaire. Les deux équipes ont des arguments à faire valoir et sont prêtes à tout donner pour remporter la victoire.

Compositions officielles :

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma – Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Neves – Doué, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

AS Monaco (4-4-2) : Majecki – Caio Henrique, Mawissa, Kehrer, Vanderson – Minamino, Zakaria Magassa, Akliouche – Embolo, Biereth