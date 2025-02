PSG – Stade Brestois : Les compos fuitent ! Casse-tête de Luis Enrique en attaque

À la veille du barrage retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Stade Brestois, les grandes lignes des compositions d’équipe se dessinent déjà, notamment du côté parisien, où Luis Enrique a un doute en attaque.

PSG : Kvaratskhelia en attaque, Doué joker de luxe face à Brest ?

Une semaine après avoir surclassé les hommes d’Eric Roy au stade du Roudourou (3-0), le PSG reçoit le Stade Brestois ce mercredi soir, au Parc des Princes, pour le barrage retour de Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, la presse locale a dévoilé les composition d’équipes probables des deux entraîneurs.

Sauf surprise, Gianluigi Donnarumma devrait assurer sa place de titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain, devant une défense à quatre composée de droite à gauche par Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery est toujours forfait et, donc Joao Neves devrait évoluer en relayeur droit, Vitinha en sentinelle et Fabian Ruiz en relayeur gauche.

Devant, Luis Enrique devrait aligner Ousmane Dembélé dans l’axe, et Bradley Barcola sur un côté. Ensuite, pour le troisième attaquant, l’entraîneur parisien a un doute entre Désiré Doué, éblouissant depuis plusieurs semaines, et la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia, remplaçant au match aller.

Du côté brestois, Éric Roy avait également fait tourner son équipe contre Auxerre vendredi dernier et a simplement perdu son attaquant marocain, Ibrahim Salah, sur blessure. Ce dernier n’était de toute façon pas pressenti pour débuter contre le PSG. Romain Del Castillo sera lui aussi encore forfait. Selon L’Équipe, une équipe très proche de celle du match aller devrait être alignée par le coach brestois.

Par rapport au match aller, seul Kamory Doumbia pourrait remplacer Romain Faivre et évoluer en meneur de jeu dans un 4-4-2 losange. Pour le reste, on pourrait retrouver les mêmes joueurs qu’à l’aller. Brendan Chardonnet, Soumaïla Coulibaly et Massadio Haïdara, qui n’ont pas joué contre Auxerre, devraient ainsi retrouver leur place en défense mercredi soir face au PSG.

Composition possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia/Doué.

Le onze probable de Brest

Gardien : Bizot

Défenseurs : Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara

Milieux : Camara, Lees-Melou, Magnetti

Attaquants : Doumbia – Sima, Ajorque.