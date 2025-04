Transfert OM : L’Inter veut baisser le prix de Luis Henrique

Luis Henrique se rapproche d’un départ de l’OM. Et si le Bayern Munich s’intéresse à son profil, c’est bien l’Inter Milan qui est le plus motivé à boucler sa signature.

Transfert OM : L’Inter Milan en pole position pour Luis Henrique

Le prochain mercato estival promet d’être riche en mouvements pour l’Olympique de Marseille, avec plusieurs joueurs suscitant l’intérêt de clubs étrangers. Parmi eux, Luis Henrique est au centre des spéculations après une saison remarquée sous le maillot olympien. Auteur de statistiques intéressantes avec 9 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues, son profil polyvalent et son apport offensif ont séduit des écuries européennes de premier plan.

Alors que des clubs allemands de renom tels que le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont récemment manifesté un intérêt concret pour l’ailier brésilien, c’est bien l’Inter Milan qui a pris une sérieuse option dans la course à sa signature. En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le club lombard a été particulièrement séduit par les qualités de Luis Henrique et a intensifié ses démarches en vue de conclure un accord avec l’Olympique de Marseille.

La Gazzetta Dello Sport, rapporte en effet que l’Inter Milan a devancé la concurrence sur ce dossier et a entamé des discussions concrètes avec la direction marseillaise. Cette approche proactive du club lombard ne déplait pas vraiment à l’OM, qui serait disposé à laisser partir son jeune talent brésilien en contrepartie d’une indemnité de transfert significative.

L’Olympique de Marseille prêt à réduire le prix de son transfert ?

Le montant évoqué pour le transfert de Luis Henrique avoisinerait les 30 millions d’euros. Et même si cette somme puisse être considérée comme conséquente, l’Inter Milan semble déterminé à s’attacher les services du joueur de 23 ans et négocierait en coulisse pour faire baisser le prix. Cependant, il n’est pas certain que l’OM cède face à cette demande.

De plus, l’intérêt persistant d’autres clubs européens pour Luis Henrique pourrait relancer la compétition et potentiellement faire grimper les enchères. L’Inter Milan devra donc se montrer généreux et persuasif pour finaliser cette opération et s’assurer la signature de l’un des talents les plus prometteurs de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier.