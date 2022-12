OM : Un taulier pointe le problème de l'Olympique de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 13:50

Dans un récent entretien accordé à La Provence, un taulier de l' OM a trouvé ce qui avait fait défaut à Marseille en Ligue des Champions.

Bientôt deux mois sont passés, et la cicatrice de l'élimination face à Tottenham en Ligue des Champions est toujours présente pour certains joueurs de l' OM. Le 1er novembre dernier, les Marseillais recevaient les Spurs dans un Vélodrome des grands soirs malgré la fermeture du virage nord. Dans une première période maîtrisée, l' OM trouve la faille juste avant la mi-temps grâce à l'incontournable Chancel Mbemba, d'un coup de tête magistral. À ce moment précis de la rencontre, l'Olympique de Marseille est qualifié pour les huitièmes de finale. Mais il reste encore 45 minutes à jouer, et ceux qui ont observé l' OM en cette première partie de saison, savent pertinemment que les hommes d'Igor Tudor sont souvent l'ombre d'eux-mêmes lors des secondes mi-temps.

Cette soirée du 1er novembre ne sera pas l'exception espérée par toute une ville. 9 minutes après le retour des 22 acteurs sur la pelouse, Tottenham égalise grâce à Clément Lenglet, et reprend la qualification à l' OM. Derrière, les Marseillais vont souffrir, mais arriveront tout de même à s'offrir une balle de match, qui sera manquée par Sead Kolasinac. Avec ce point du nul qui se dessine, l'Olympique de Marseille est reversé en Europa League, mais dans les dernières secondes, sur une incompréhension lunaire entre les joueurs et le banc de touche, Pierre-Emile Hojberg permet à Tottenham de s'imposer, et élimine l' OM de toutes compétitions européennes.

OM : Chancel Mbemba évoque un manque d'expérience sur ce match

Interrogé par La Provence, Chancel Mbemba est revenu sur cette élimination douloureuse de l' OM face à Tottenham, qui le hante encore aujourd'hui. "C'est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C'est un manque de concentration, de communication. L'équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l'expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d'expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière." Désormais, les Marseillais vont pouvoir pleinement se concentrer sur le championnat et la Coupe de France, avec l'objectif de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, tout en essayant de s'offrir une 11e coupe nationale.