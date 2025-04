OL : Confirmation de la saisine du CNOSF pour Fonseca

Après le match nul de l’OL contre Manchester United (2-2) en Ligue Europa, le club rhodanien a confirmé sa requête auprès du CNOSF afin de tenter de réduire la suspension de neuf mois de Paulo Fonseca.

Suspension de Fonseca : L’OL joue son va-tout auprès du CNOSF, rendez-vous crucial le 6 mai

L’Équipe avait annoncé cette semaine que l’OL avait évité la Commission d’appel de la Fédération Française de Football (FFF) pour saisir directement le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) au sujet du dossier de la suspension de Paulo Fonseca. Le club souhaite en effet l’arbitrage de cette instance afin de permettre à son entraîneur de retrouver le banc de touche en Ligue 1 le plus tôt possible.

Lisez aussi : OL-MU : Bonne opération ou occasion manquée pour Lyon ?

À voir Transfert OM : L’Inter veut baisser le prix de Luis Henrique

Dans un message officiel publié sur son compte X ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a confirmé la saisine du Comité. « Avec le soutien de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a saisi le CNOSF concernant sa suspension. L’audition devant le Comité Olympique se tiendra le 6 mai. Cette saisine n’est pas suspensive et l’avis rendu par le CNOSF sera soumis à validation du Conseil d’Administration de la LFP », a communiqué l’OL.

Lisez aussi : L’OL sur deux fronts pour une place en Ligue des Champions

Paulo Fonseca a été suspendu par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel depuis le 5 mars 2025, à la suite de son coup de sang contre l’arbitre du match Lyon-Stade Brestois, Benoît Millot. Il a écopé d’une suspension ferme d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles avant, pendant et après le match, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. Cette suspension sera allégée à partir du 15 septembre 2025 inclus.