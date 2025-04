L’OL sur deux fronts pour une place en Ligue des Champions

L’OL est en course sur deux tableaux pour décrocher une place en Ligue des Champions. Et Paulo Fonseca n’a pas de priorité. Il a déclaré jouer les deux compétitions : Ligue 1 et Ligue Europa, à fond pour espérer atteindre l’objectif européen du club.

L’OL rêve en grand : La Ligue 1 et la Ligue Europa pour atteindre la Ligue des Champions

L’OL joue sur deux tableaux en cette fin de saison. En Ligue 1, l’équipe de Lyon vise une place qualificative pour la Ligue des champions. Pour ce faire, elle doit finir dans le top 4 du championnat. Le PSG étant déjà champion, il ne reste donc plus que trois places en jeu.

À six journées de la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais est cinquième au classement, avec seulement deux points de retard sur l’AS Monaco (3e) et quatre points de moins que l’OM (2e). Paulo Fonseca et son équipe sont donc en course pour atteindre leur objectif dans le championnat.

Mais ils disposent également d’une deuxième possibilité pour accéder directement à la Ligue des champions : remporter la Ligue Europa. L’OL est encore loin de cet objectif, car il n’est qu’en quarts de finale et affrontera Manchester United, l’un des favoris de la Ligue Europa.

Pour atteindre la finale et espérer remporter le trophée, Lyon devra sortir les Red Devils, puis éliminer son adversaire en demi-finales, à savoir les Rangers de Glasgow ou l’Athletic Bilbao. Évidemment, cette option n’est donc pas aussi simple que celle de la Ligue 1. « Les deux chemins sont très difficiles », a justement reconnu l’entraîneur des Gones.

« C’est pourquoi je ne pense qu’au prochain match (contre Manchester United, ndlr). Je ne peux pas dire lequel est le plus simple des chemins. Les deux sont importants, et nous allons les aborder avec la même détermination », a promis Paulo Fonseca ensuite.

Si l’Olympique Lyonnais réussit l’exploit d’être en finale, il affrontera probablement Tottenham, Bodø/Glimt, la Lazio Rome ou l’Eintracht Francfort.