Mercato FC Nantes : Le FCN négocie un départ à 6M€

Le FC Nantes s’apprête à tourner une page. Alors que le club prépare le renouvellement de son effectif lors du prochain mercato estival, un départ est sur le point d’être bouclé. Ce qui pourrait rapporter 6 millions d’euros aux caisses du FCN.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed se rapproche d’un départ

Mostafa Mohamed n’a jamais vraiment laissé indifférent. Sur le terrain comme en dehors, l’attaquant de 26 ans a connu des hauts et des bas en Loire-Atlantique. Selon les informations du média Onze Masr, le joueur serait tout proche de s’engager avec Al Ahly, l’un des géants du football africain. 🚨 𝗠𝗼𝘀𝘁𝗮𝗳𝗮 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗔𝗹 𝗔𝗵𝗹𝘆? 🤯



FC Nantes 🇫🇷 and Al Ahly are reportedly in advanced negotiations to finalize a deal for the striker.🎯



Mostafa Mohamed has agreed to play in the Club World Cup. 🏆



Yet another Zamalekawy might join Al Ahly. 🥶



(@FilGoal) pic.twitter.com/eqTA3HNpPC— Onze Masr 🇪🇬🇬🇧 (@Onzemasr_EN) April 10, 2025

Les discussions avec le FC Nantes seraient même très avancées, pour le transfert de celui dont la valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Ce transfert ne serait pas anodin pour Mohamed, ancien chouchou du Zamalek, grand rival d’Al Ahly. Il aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club égyptien… et participer à la Coupe du Monde des Clubs 2025.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Le départ d’un taulier se précise !

À voir ASSE : Horneland sort l’arme secrète face à Brest

Un choix fort, qui pourrait faire jaser au pays tant la rivalité entre les deux institutions est profonde. Mais pour l’attaquant, c’est aussi l’opportunité de relancer sa carrière dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Un bilan contrasté à Nantes

Arrivé en prêt avant d’être définitivement recruté en 2023, Mostafa Mohamed n’a jamais totalement convaincu au FC Nantes. Capable de coups d’éclat comme de longues disettes, il symbolise les montagnes russes offensives des Jaune et Vert ces dernières saisons. Pour le club, ce départ serait autant une belle opération financière qu’un moyen d’ouvrir un nouveau cycle offensif. Reste à voir si cette fois, les Canaris sauront transformer l’essai.