PSG : Bientôt la chute pour Désiré Doué

De mauvaises nouvelles s’annoncent pour Désiré Doué, milieu relayeur du PSG. Le Franco-Ivoirien de 19 ans, depuis son départ du Stade Rennais, ne cesse de surprendre par la qualité de son jeu. Même s’il fait déjà l’unanimité sur son niveau de jeu, des jours sombres s’annoncent pour lui.

PSG : Désiré Doué face au premier vrai défi de sa carrière !

La carrière de footballeur de haut niveau n’est presque jamais linéaire. Il arrive des moments où des joueurs doués traversent une mauvaise passe et le milieu du PSG pourrait ne pas faire l’exception. De buts déterminants ratés à des matchs complètement traversés tels une ombre, chaque joueur de haut niveau finit toujours par connaître une période de moins bien. Dans le cas de Désiré Doué, c’est cette période qui fera office de révélateur de son vrai niveau.

S’il lui reconnaît d’incroyables qualités, Christophe Dugarry, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, a clairement insinué que des jours sombres attendent le milieu du PSG. C’est d’ailleurs la façon dont il traversera cette mauvaise passe lorsqu’elle se présentera qui donnera des indications sur son vrai niveau.

Dugarry estime que Doué ne jouera pas toujours à un si haut niveau : « Ou alors je ne comprends plus rien au foot (rires). » Pour l’ancien champion du monde, ce serait un « miracle » que le milieu du Paris Saint-Germain ne passe pas par des moments de doute. « Il ratera des matchs, il aura des moments difficiles », croit-il, avant d’ajouter : « Il est dans son apprentissage qu’il maîtrise parfaitement. Quand il commencera à trop réfléchir et à calculer, c’est peut-être là que les choses se compliqueront. »

Doué pourrait faire mentir

Désiré Doué pourrait toutefois traverser les difficultés annoncées sans trop de mal. Depuis son transfert au Paris SG, le milieu de terrain a complètement changé son mode de vie. En plus de rester un joueur avec une belle hygiène de vie, il a changé sa méthode de travail pour se calquer sur celle d’un phénomène : Cristiano Ronaldo. Désiré Doué, après les séances collectives, s’offre de nombreuses sessions de travail supplémentaires au Campus PSG.

Ainsi, le natif d’Angers analyse les erreurs de ses matchs passés et tente de les corriger rapidement pour les suivants. Cristiano Ronaldo, resté très longtemps au plus haut niveau, avait adopté la même stratégie et continue aujourd’hui encore, à 40 ans, à briller à Al-Nassr FC. Désiré Doué estime que seul le travail donne des résultats et que plus il travaillera, plus il progressera. Les craintes légitimes de Dugarry pourraient donc ne pas se concrétiser, ou pas sur la durée, si le joueur poursuit sur sa lancée.