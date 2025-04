LDC – PSG : Désiré Doué, un bijou pour l’histoire à 19 ans !

À seulement 19 ans, Désiré Doué a marqué un but splendide contre Aston Villa, offrant au PSG l’égalisation. Un chef-d’œuvre qui entre dans l’histoire de la Ligue des champions.

LDC – PSG : Désiré Doué Derrière Mbappé, mais devant Dembélé

Dans un Parc des Princes incandescent, Désiré Doué a illuminé la soirée parisienne d’un geste de génie. Titulaire face à Aston Villa, le jeune milieu offensif a permis au PSG d’égaliser d’une sublime frappe enroulée dans la lucarne d’Emiliano Martinez. Ce bijou n’était pas qu’un simple but : à 19 ans et 310 jours, Doué devient le deuxième buteur français le plus précoce en quarts de finale de Ligue des champions.

Avec cette réalisation, l’ancien Rennais rejoint un cercle très fermé. Il est désormais devancé uniquement par Kylian Mbappé, buteur avec Monaco à seulement 18 ans et 113 jours en 2017 contre Dortmund. Il devance même Ousmane Dembélé, qui avait marqué à 19 ans et 332 jours avec le Borussia Dortmund. Une performance de haut vol qui confirme tout le potentiel du jeune Parisien. 🇫🇷 Plus jeunes buteurs français en quarts de finale de la @ChampionsLeague :



– Kylian Mbappé à 18 ans à 113 jours

– Desiré Doué à 19 ans et 310 jours

– Ousmane Dembélé à 19 ans et 332 jours #PSGAVL— Stats Foot (@Statsdufoot) April 9, 2025

Doué sur une dynamique impressionnante

Depuis son retour des Bleus, Désiré Doué est tout simplement inarrêtable. Il a inscrit cinq buts en quatre matchs toutes compétitions confondues. En pleine confiance, il s’impose comme une option de luxe pour Luis Enrique, dans un effectif pourtant riche en talents.

Avec une telle ascension, le jeune international français n’a pas fini de faire parler de lui sur la scène européenne. Le PSG tient peut-être là son prochain phénomène.