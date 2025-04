Stade Rennais : Habib Beye, la décision du SRFC tombe !

Habib Beye sera sur le banc du Stade Rennais la saison prochaine. Le technicien sénégalais a comblé les attentes des dirigeants rennais.

Stade Rennais : Habib Beye sera maintenu à Rennes

Le Stade Rennais a rebondi après la défaite face à l’AJ Auxerre. Les Rouge et Noir ont laminé le Havre AC (5-1) dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1 et poursuivent la course vers le maintien dans l’élite à la fin de cette campagne. Les hommes de Habib Beye doivent continuer sur cette même lancée pour permettre au club breton de retrouver l’Europe la saison prochaine.

Le grand artisan de ce renouveau du Stade Rennais est Habib Beye. Le technicien sénégalais avait pris les rênes d’un SRFC aux abois en Ligue 1. Arrivé à Rennes en début d’année 2025 en remplacement de Jorge Sampaoli, il a rapidement apporté un nouveau souffle au club. Sous sa houlette, le Stade Rennais s’est éloigné de la zone de relégation. Les Rouge et Noir possèdent désormais 8 points d’avance sur le barragiste Le Havre AC à cinq journées de la fin du championnat.

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants rennais sont satisfaits du travail de Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star va prolonger automatiquement son contrat si le SRFC se maintient en Ligue 1. Et cet objectif est presque atteint. Le Sénégalais va poursuivre l’aventure avec Rennes la saison prochaine. Les deux parties auraient déjà entamé des discussions concernant les profils de joueurs à recruter lors du prochain mercato estival.