Stade Rennais : Habib Beye dédouané !

Pierre Ménès prend la défense du technicien du Stade Rennais, Habib Beye, après la nouvelle défaite du SRFC face à l’AJ Auxerre. Le consultant français invite les dirigeants rennais à recruter des joueurs talentueux cet été.

Stade Rennais : Habib Beye obtient un soutien de poids

Le Stade Rennais a concédé une défaite amère face à l’AJ Auxerre (0-1) dimanche soir au Roazhon Park pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Rennes s’est incliné face à un adversaire supposé plus abordable. Les hommes d’Habib Beye ont manqué d’inspiration et ont perdu trois points nécessaires dans la course au maintien.

Cette défaite est d’autant plus regrettable qu’une victoire contre Auxerre aurait permis au Stade Rennais de prendre un peu d’air au classement et de viser la première moitié de tableau. « C’était un match important pour nous. C’était un adversaire direct en cas de victoire, mais on n’oublie pas dans quel championnat on est. Ce qu’il fallait, c’était enchaîner, c’est la problématique du moment et on n’y arrive pas », a déclaré le technicien du club breton, Habib Beye.

Pour Pierre Ménès, cette nouvelle contre-performance n’est pas à imputer à Habib Beye. Dans son analyse, le consultant français épargne le nouveau coach rennais. « L’absence de Blas est très préjudiciable et devant, Meïté est très jeune, il est encore trop juste et oblige Kalimuendo à se décaler sur les côtés. De toute façon, l’équipe n’est pas bonne… Rennes ne pourra pas faire l’économie d’un nouveau gros mercato cet été et Beye, avec probablement Loïc Désiré à ses côtés, devra faire un mercato intelligent pour que Rennes retrouve plus d’ambitions », a-t-il dit.

Avec seulement six points d’avance sur le Stade de Reims, premier relégable, à six journées de la fin, le Stade Rennais n’est toujours pas à l’abri de la relégation. La course au maintien reste une priorité en Bretagne.