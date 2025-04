Mercato Stade Rennais : Habib Beye en danger à Rennes !

L’avenir du technicien du Stade Rennais, Habib Beye, est en jeu lors du déplacement au Havre. Une nouvelle défaite du SRFC pourrait sceller le sort du Sénégalais.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye sous pression à Rennes

Le Stade Rennais n’est pas encore assuré de son maintien à six journées de la fin du championnat et l’avenir du technicien du club, Habib Beye, est en jeu. Si les Rouge et Noir disposent d’une petite avance sur le premier barragiste, le Stade de Reims, leur calendrier compliqué pourrait les replonger dans le doute. Et la prolongation du contrat du technicien rennais pourrait tomber à l’eau, car elle est directement liée au maintien de l’équipe dans l’élite.

À six journées du terme, huit clubs, dont Rennes, peuvent encore basculer dans la zone rouge, mathématiquement du moins. Le club breton, qui alterne les bons et mauvais résultats, doit absolument se ressaisir pour ne pas sombrer. Le match de ce dimanche contre Le Havre s’annonce chaud. Une victoire permettrait aux Rennais de respirer, voire de s’éloigner définitivement de la zone de danger. Un succès qui aurait également pour effet de fragiliser Le Havre, adversaire direct pour le maintien.

Mais attention : après ce déplacement en Normandie, le SRFC enchaînera avec la réception du FC Nantes pour un derby toujours chaud, puis affrontera successivement Lyon, Toulouse, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, autant de formations qui jouent encore des places européennes, voire la Ligue des champions. Une série qui n’inspire pas la sérénité, surtout pour une équipe qui peine à performer face aux mieux classés.