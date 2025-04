PSG : Ousmane Dembélé n’a pas aimé, le gros recadrage !

Malgré la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé n’a pas mâché ses mots. Le Parisien a lancé un coup de gueule retentissant après la prestation poussive du PSG face à Aston Villa.

PSG : Un avertissement sans filtre signé Ousmane Dembélé

Élu homme du match par l’UEFA, Ousmane Dembélé n’a pourtant pas savouré la qualification. Et pour cause : le PSG a frôlé la catastrophe à Villa Park, où il s’est incliné 3-2 après avoir mené 5-1 au score cumulé à la 27e minute. Une fin de match sous tension, marquée par un relâchement inexplicable des hommes de Luis Enrique.

Au micro de Canal+, le numéro 10 parisien n’a pas hésité à pointer du doigt le laxisme de son équipe. « Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs. On s’est rendu la tâche difficile. En deuxième, on s’est relâché, on s’est cru trop beau », a-t-il fustigé. Un discours cash, qui traduit bien l’état d’esprit du joueur formé à Rennes.

Un PSG trop sûr de lui ?

À 2-1, les Parisiens semblaient déjà se voir en demi-finales. Une erreur d’arrogance selon Dembélé : « On a cru qu’on était déjà qualifiés et que c’était fini. La Ligue des champions est comme ça. Tu peux tomber sur des équipes avec un public chaud qui peuvent renverser le match », a-t-il rappelé. Le PSG a payé son excès de confiance, frôlant la prolongation sans un sauvetage in extremis de Pacho dans le temps additionnel.

Ousmane Dembélé en est conscient : « Il va falloir être plus exigeants pour les demi-finales. Ce match va nous servir pour la suite », a prévenu l’ailier passé par le Borussia Dortmund et le Barça. Heureusement pour Paris, Gianluigi Donnarumma a répondu présent avec plusieurs parades décisives. Marquinhos, de son côté, a rappelé l’importance des « détails » dans ce genre de matchs.

« Cette équipe grandit, mais il y a toujours des choses à travailler. On a un coach exigeant, on va voir les erreurs qu’on a faites pour les corriger pour les demies », a confié le capitaine du Paris Saint-Germain. Le club français est prévenu. Pour espérer une finale, il faudra hausser le niveau face au Real Madrid ou à Arsenal. Et surtout, ne plus se croire « trop beau » trop tôt. Le message d’Ousmane Dembélé est passé.