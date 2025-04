Ligue Europa : L’OL face à un défi immense à Manchester

L’OL et Manchester United se disputent une place en demi-finale de la Ligue Europa jeudi. Tenu en échec à Lyon lors du match aller, l’Olympique Lyonnais s’est compliqué la tâche contre un adversaire invaincu dans la compétition cette saison.

Manchester United invincible à domicile, l’OL face à une muraille

L’OL se déplace en Angleterre pour affronter Manchester United lors du match retour décisif des quarts de finale de la Ligue Europa. Les Mancuniens ont fait un premier pas vers les demi-finales en tenant en échec les Lyonnais au Groupama Stadium la semaine dernière.

Ils n’auront pas à remonter de but, mais simplement à gagner la rencontre pour se qualifier. Le même scénario se présente pour le club rhodanien. Cependant, Manchester United bénéficiera du soutien de son public à Old Trafford.

À voir PSG : Bonne nouvelle pour Luis Enrique après Aston Villa

Lisez aussi : OL : Bonne nouvelle avant Man United, un Lyonnais en renfort

De plus, l’adversaire de l’OL est invaincu dans la compétition depuis la phase de poules jusqu’à la phase à élimination directe, avec un bilan de six victoires et cinq matchs nuls. Mais ce n’est pas tout ! Les Red Devils sont particulièrement redoutables à domicile, où ils ont remporté quatre victoires en cinq matchs, dont la dernière contre la Real Sociedad (4-1) en huitième de finale retour.

Lyon doit réaliser un exploit pour briser l’invincibilité des Red Devils

L’Olympique Lyonnais a donc de quoi se méfier de Manchester United, surtout dans son mythique « Théâtre des Rêves ». Toutefois, un exploit de l’équipe de Paulo Fonseca est possible ! Elle a déjà réussi des victoires à l’extérieur en Ligue Europa contre Glasgow Rangers (1-4), Qarabag FC (1-4) et en en 8e de finale aller contre le FC Steaua à Bucarest (1-3).