L’OL peut-il réussir l’exploit face à Manchester United ?

L’OL a un rendez-vous XXL avec Manchester United, le 10 avril lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Quelles sont les chances des Gones face aux Reds Devils ? Les Lyonnais peuvent-ils réusir l’exploit d’éliminer l’un des favoris de la compétition ?

L’OL doit prendre une option avant le match retour à Old Trafford ?

L’OL s’apprête à disputer un match capital contre Manchester United au Groupama Stadium, dans un peu plus de deux semaines. Les supporters du club rhodanien sont extrêmement motivés à l’idée de remplir leur stade pour cette rencontre face aux Mancuniens. Leur objectif est clair : pousser leur équipe vers la victoire, afin de prendre un avantage décisif avant le match retour, qui s’annonce particulièrement difficile à Old Trafford, le jeudi 17 avril.

Avant de recevoir Manchester United, l’Olympique Lyonnais devra affronter le RC Strasbourg (28 mars) et le LOSC (5 avril) en championnat. Concernant cette double confrontation en Coupe d’Europe, Enzo Reale estime que l’OL a une réelle chance de réaliser un exploit.

« C’est tout à fait possible face à une équipe de Manchester qui manque de régularité. Je pense qu’on peut obtenir un résultat positif et se qualifier », a déclaré le consultant du site Olympique et Lyonnais. Il a cependant indiqué : « Il faudra absolument assurer l’essentiel à domicile, car le match retour à Old Trafford sera d’une toute autre ampleur. »

Pour rappel, Manchester United connaît des difficultés en Premier League, où il occupe actuellement la 13e place après 29 journées.

« Ce sera un match très ouvert. Si l’OL parvient à obtenir un bon résultat lors du match aller, le match retour pourrait s’avérer très intéressant en contre-attaque. L’OL aura une belle carte à jouer en transition », a conclu le nouveau coordinateur et directeur sportif du Goal FC.