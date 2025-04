OL : Un premier choix fort de Manchester United contre Lyon

L’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a annoncé le retour d’André Onana contre l’OL, alors qu’il était absent du groupe qui a affronté Newcastle United en Premier League, dimanche.

Man United-OL : Amorim annonce le retour surprise d’Onana et explique sa décision

Avant le match retour décisif entre Manchester United et l’OL en quarts de finale de la Ligue Europa, Ruben Amorim s’est passé des services d’André Onana en championnat. Il n’avait pas été convoqué pour affronter Newcastle United FC lors de la 30e journée de Premier League. Le gardien de but camerounais avait été remplacé par Altay Bayindir. Le portier turc et les Red Devils se sont lourdement inclinés face aux Magpies (4-1).

Mais à la veille du match contre l’Olympique Lyonnais, le coach de Manchester United annonce le retour de l’international camerounais. « J’essaie d’être clair dans mon évaluation. André Onana est prêt à revenir et à débuter ce match. J’essaie de faire ce qui peut aider un joueur dans cette situation. On parle de gestion physique des joueurs, mais il faut aussi les gérer mentalement. Cette semaine, j’ai pensé à faire jouer André Onana », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Le dernier rempart de l’équipe mancunienne retrouve donc la confiance du technicien portugais, après sa boulette qui avait offert le premier but à l’OL lors du match aller, finalement soldé par un nul (2-2).